Alisson lamenta falhas de Karius contra o Real Madrid: 'Fiquei triste junto'

Cogitado no Real Madrid e no Liverpool - curiosamente, os dois finalistas da Liga dos Campeões da Europa - o goleiro Alisson lamentou neste domingo as duas falhas de seu companheiro de posição Loris Karius, da equipe inglesa. Na decisão de sábado, o alemão acabou entregando um gol de bandeja para Benzema e não conseguiu segurar um chute aparentemente fácil de Gareth Bale.

"É sempre muito triste ver um goleiro falhando. A gente se solidariza, a gente sente como se fosse com nós mesmos. Fiquei triste junto com ele, mas faz parte do futebol", comentou Alisson neste domingo, pouco antes de a seleção brasileira deixar o Rio de Janeiro rumo a Londres. "Mas a gente tem que aprender a lidar também com os erros e trabalhar forte para não cometê-los".

O goleiro da Roma disse que as negociações neste meio do ano não atrapalham a sua concentração para a Copa do Mundo. "De maneira nenhuma. Está todo mundo concentrado na Copa do Mundo, muito focado nos nossos objetivos aqui", sustentou.

Alisson não quis comentar sobre uma eventual saída da Roma. "Eu tenho meus procuradores e eles cuidam dessa parte extracampo e do meu futuro também - claro que com meu respaldo. Mas eu estou muito focado aqui. Depois eu penso no que vai acontecer na próxima temporada", declarou o goleiro.