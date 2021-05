Alisson lembra conselho de Dadá Maravilha para cabeceio em gol do Liverpool

Quando pulou para marcar o gol da vitória do Liverpool sobre o West Bromwich, no último domingo, pelo Campeonato Inglês, Alisson não percebeu como o movimento que fez se assemelha tanto com os de grandes atacantes - embora ele seja um goleiro. Depois, ao ver o lance pela televisão, deu-se conta do gesto técnico perfeito. Ao explicá-lo, o arqueiro se lembrou de um conselho dado por um grande centroavante do futebol brasileiro: Dadá Maravilha.

Em um amistoso do time sub-23 do Internacional, Alisson teve a chance de conhecer Dadá Maravilha, ídolo do Atlético-MG e do próprio clube gaúcho. Uma dica de um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro ficou para sempre na memória do goleiro, que a utilizou desta vez.

"Ele (Dadá Maravilha) contou muitas histórias e eu lembro de ele falar da técnica de cabecear, de queixo no peito e queixo no ombro. Aqui eu brinco com os meninos, com o Fabinho, com o (Roberto) Firmino, se eles erram o cabeceio, eu falo: 'É queixo no peito, queixo no ombro! Bota para baixo a bola!'", revelou Alisson em entrevista à ESPN Brasil.

"O gesto realmente foi assim, incrível. É só um fato curioso, eu não treino isso todos os dias. Mas fico muito feliz de ter executado daquela maneira. Foi puro instinto", completou Alisson.

Ao relembrar tudo que viveu naquele gol, o goleiro brasileiro afirmou que não tinha a intenção de ir para a área do West Bromwich, já nos acréscimos do segundo tempo com o jogo empatado por 1 a 1. Ele só teve o impulso depois de ser incentivado pelo preparador de goleiros do Liverpool, John Achterberg.

"Eu não ia para a área. A gente vai em jogo de eliminatória, mas a gente precisava, fiquei olhando para o banco, ninguém me chamava. Daqui a pouco o preparador de goleiro gritou para ir para a área. Ninguém (do West Bromwich) notou a minha presença. Isso contribuiu, foi o tempo de chegar, ninguém me notou, se preocupou", contou.

Com esse gol de Alisson, o Liverpool chegou aos 63 pontos e é o quinto colocado do Campeonato Inglês, um ponto atrás do Chelsea, que abre o G-4 - grupo de classificados à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Como o time de Londres faz confronto direto com o Leicester City, que está em terceiro, a equipe do técnico alemão Jürgen Klopp ainda tem grandes chances de garantir uma vaga. Nesta quarta-feira, o Liverpool visita o Burnley, pela 37.ª e penúltima rodada.