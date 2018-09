Alisson quer Grêmio focado no Brasileirão antes de pensar na Libertadores

Em treino fechado nesta sexta-feira, o técnico Renato Gaúcho preparou o elenco do Grêmio para a partida contra o Paraná, às 16 horas deste sábado, em casa, pela 25ª rodada do Brasileirão. A tendência é que o treinador não utilize o time titular porque na terça-feira a equipe gaúcha vai enfrentar o Atlético Tucumán, na Argentina, pela Copa Libertadores, mas o meia Alisson garante que o foco gremista está primeiro no campeonato nacional.

"Sabemos da importância da Libertadores, mas antes disso vem o Paraná. É um jogo muito complicado aqui dentro do nosso estádio, onde precisamos conseguir uma vitória, até porque estamos vivíssimos na competição. Estamos no bolo da frente. Depois do Paraná, vamos pensar na outra partida", afirmou Alisson em coletiva de imprensa, depois do treino no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre.

O elenco gremista está desfalcado dos centroavantes Jael e André, machucados, por isso há uma disputa para o preencher essa vaga no time titular. "Eu não tive a oportunidade de atuar nessa função. Caso ele precise, estamos aí. O Renato nos ajuda muito, orienta dentro de campo. Temos jogadores de qualidade, que fazem essa função também. O Thonny Anderson vinha jogando assim", citou Alisson.

Provável titular contra o Paraná, em partida que o Grêmio deve escalar uma equipe formada por reservas, o meia está entre os cotados para iniciar o duelo também contra o Tucumán. "No lugar de Jael e André, seja Luan, Marinho, Thonny ou eu, tenho certeza que o Renato vai orientar para que a gente possa se adaptar e ajudar a equipe", comentou.

Para o jogador, mudar a forma de atuar pode ser positivo. "As equipes que vêm enfrentar o Grêmio se preocupam muito em defender. Sabem que somos muito perigosos quando mantemos a posse de bola. O Renato está muito bem preparado para essa situação. Não queríamos perder ninguém por lesão, mas estamos preparados", garantiu Alisson.