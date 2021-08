Alisson renova com o Liverpool por seis temporadas: 'Família está muito feliz'

Imprescindível nas campanhas dos títulos da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes de 2019, além do Campeonato Inglês de 2020, o goleiro Alisson teve seu empenho e dedicação compensados pela diretoria do Liverpool ao ganhar um novo contrato, até o fim da temporada de 2027. Ele assinou nesta quarta-feira um acordo por mais seis anos.

Depois de Trent-Alexander Arnold e Fabinho, o goleiro da seleção brasileira é o terceiro titular de Jürgen Klopp a ganhar voto de confiança longo. Ao mesmo tempo em que o Liverpool prepara uma lista de jogadores fora dos planos do treinador alemão, amplia acordos com as peças importantes.

"Acho que não perdi muito tempo pensando nisso (na renovação). É algo que acabamos de construir nesses últimos três anos, a confiança que tenho no clube e que o clube tem em mim", afirmou o goleiro, autor de um gol vital para o Liverpool se garantir na próxima edição da Liga dos Campeões, feliz pelo reconhecimento.

"Eu e minha família estamos muito felizes aqui. Meus filhos estão na Inglaterra, em um país diferente, mas estão crescendo assim", disse Alisson. "Estou muito feliz por poder continuar com o meu trabalho aqui. E estou muito feliz por tomar essa decisão, que não foi difícil para mim."

Renovação garantida, Alisson falou firme no propósito de o Liverpool apagar a temporada passada, na qual não ganhou nada e deixou muito a desejar em campo. A ordem e resgatar o time forte e campeão de anos anteriores.

"Temos de definir objetivos. E são altíssimos. Temos de vencer tudo o que estaremos disputando, a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês, as taças, tudo. Acho que podemos começar por aí", esbanjou otimismo. "Mas, obviamente, a vitória depende do que vamos colocar em campo, o que vamos dar em campo e temos que dar pelo menos 100%. Se pudermos pressionar mais, iremos."