Alisson revela São Paulo com ambição de fechar fase com a 2ª melhor campanha

Alisson foi um dos reforços para a temporada no São Paulo. Mas um estiramento na coxa direita o deixou ausente por vários jogos. Recuperado, o meia-atacante entrou no segundo tempo com o Manaus, pela Copa do Brasil, e agora espera recuperar espaço na equipe. Neste sábado o time hospeda o Botafogo-SP e o jogador revelou que o clima não será de amistoso. Disputando o segundo lugar geral na primeira fase do Paulistão com o Corinthians, a ordem é buscar a vitória para tentar ter vantagem de mando ao menos até a semifinal - o Palmeiras é o líder absoluto e ão pode ser alcançado.

A campanha do São Paulo é idêntica ao Corinthians em pontos (20), vitórias (6), empate (2) e derrotas (3), mas com o rival na frete por dois gols a mais no saldo 9 a 7. Por isso, Rogério Ceni quer o time no ataque diante do Botafogo-SP no Morumbi. Não basta ganhar, a ordem é fazer saldo.

"Estou feliz demais com a classificação na Copa do Brasil, mais uma excelente partida que o grupo fez, mas agora virar a chave, o foco, para a difícil partida contra o Botafogo aonde queremos ter a melhor campanha possível para que a gente possa jogar as finais ao lado a nossa torcida", revelou Alisson. "O São Paulo é muito mais forte ao lado e seu torcedor."

Com a liderança da chave já garantida, o São Paulo sabe que pode cruzar justamente com o Corinthians na semifinal, daqui uma semana, e a tentativa é que o confronto seja no Morumbi, onde vem levando a melhor contra o rival, diferentemente da Neo Química Arena, onde jamais ganhou - os pontos das quartas de final serão somados.

Alisson corre contra o tempo para ficar pronto para voltar a ser titular e espera participar do rodízio de Rogério Ceni e ser escalado desde o início no Morumbi. "Muito feliz de retornar, de estar treinando novamente. Agora é entrar na forma ideal para ajudar os companheiros nos jogos", disse. "Estamos bastante focados para dar sequência no grande trabalho que o time vem fazendo."