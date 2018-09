Alisson se desculpa e promete não repetir erro no Liverpool: 'Não serei estúpido'

O Liverpool venceu pela quarta vez no Campeonato Inglês e manteve os 100% de aproveitamento neste sábado, mas Alisson deixou o gramado após o triunfo por 2 a 1 sobre o Leicester, fora de casa, precisando se explicar. O goleiro brasileiro cometeu erro crasso no gol do adversário ao tentar sair jogando com os pés.

"Foi um erro de leitura da jogada, não recebi um passe tão bom. Conversamos isso no vestiário. Eu também tinha total condição de chutar para longe, mas quis tentar sair jogando. Não vou ser estúpido de cometer o mesmo erro, mas faz parte do meu jogo", declarou em entrevista à ESPN Brasil.

Aos 17 minutos do segundo tempo, Alisson recebeu bola recuada, esperou a aproximação de Iheanacho e tentou o drible, mas foi desarmado pelo atacante, que ainda teve calma para tocar para Ghezzal finalizar para a rede. O goleiro considerou ter sofrido falta na jogada, mas reconheceu o erro.

"Não vou ser arrogante de falar que vou continuar fazendo isso. Se for necessário, o drible tem que vir como ultimo recurso. Hoje, infelizmente, causou o gol. Até achei que foi falta ali, mas faz parte do jogo e a gente não tem que dar brecha para que isso aconteça", apontou.

Este foi apenas o primeiro gol sofrido em partidas oficiais pelo Liverpool por Alisson, que vinha sendo bastante elogiado por suas exibições. Mesmo com o erro, a vitória levou o Liverpool a 12 pontos, na liderança da tabela ao lado do Chelsea - Tottenham e Watford também podem alcançar a marca nesta rodada.