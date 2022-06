Alisson sente dores no joelho e pode desfalcar São Paulo contra o Coritiba

O técnico Rogério Ceni ganhou mais uma dor de cabeça para o setor de armação do São Paulo. Já não tinha Nikão e Gabriel Sara, machucados, e agora pode perder Alisson para o compromisso com o Coritiba, quinta-feira, no Couto Pereira. O jogador sofreu uma entorse no joelho direito diante do Avaí e iniciou tratamento.

Alisson disputou o jogo inteiro em Florianópolis, mas queixou-se de dores no retorno à capital e os médicos são-paulinos optaram pelo início imediato de tratamento para voltar o mais rápido possível.

Como Sara ficará um longo tempo afastado por conta da cirurgia no tornozelo direito e Nikão não consegue engrenar uma sequência de jogos pelos problemas físicos - agora sofre com dores no tornozelo esquerdo - a ideia é recuperar Alisson o mais breve possível.

Depois de visitar o Coritiba, o São Paulo recebe o América-MG, domingo, no Morumbi. Nesses dois próximos compromissos a missão é dar um fim à sequência de três empates seguidos no Brasileirão, que impediram o time de brigar pelo topo da tabela - está com 14 pontos, em sexto lugar.

Rafinha e Igor Gomes voltam no Paraná após cumprirem suspensão, enquanto Arboleda continua com a seleção do Equador. A boa aparição de Miranda, contudo, dá alívio na defesa. O problema de Ceni está em ajustar o setor ofensivo para dar mais opções a Calleri.

O treinador reprovou a apresentação diante do Avaí e tenta encontrar uma maneira de o time conseguir segurar a vantagem após abrir o marcador. Não conseguiu no 1 a 1 com Corinthians e com os catarinenses, como visitante, e também fracassou contra o Ceará, no Morumbi, após abrir frente em duas oportunidades e lamentar o 2 a 2.