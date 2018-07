Alisson treina, se diz pronto e reforçará o Cruzeiro no clássico O técnico Marcelo Oliveira terá à disposição um importante reforço para escalar o Cruzeiro na partida de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Depois de ter sido poupado no meio de semana, o meia Alisson treinou normalmente nesta quinta-feira e se disse pronto para encarar o Atlético-MG no domingo, no Mineirão.