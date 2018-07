Alisson visita treino do Inter antes de se apresentar à seleção

O goleiro Alisson se reencontrou com os companheiros e comissão técnica do Internacional neste sábado, no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, onde o time treinou pela última vez antes da partida contra o São Paulo, neste domingo, às 16 horas, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratado pela Roma, Alisson esteve na capital italiana no início da semana para realizar exames médicos e assinar o acordo em definitivo, mas retornou ao Brasil antes de seguir para Los Angeles, onde se apresentará à seleção brasileira que irá disputar a Copa América Centenário. Ele aproveitou o tempo livre para visitar o único clube pelo qual jogou. No reencontro, incentivou o provável substituto, Danilo Fernandes, contratado junto ao Sport.

Outro reforço que poderá estar em campo contra o São Paulo é o volante Anselmo, ex-Joinville. Por outro lado, o técnico Argel Fucks não poderá contar com o meia Marquinhos e o lateral Raphinha, que sofreram entorses no tornozelo nos treinamentos de quinta e sexta-feira, respectivamente. Os atletas serão avaliados na próxima semana. Além deles, Anderson e Rodrigo Dourado seguem fora do time.