Aliviada por evitar queda no Paulistão, Ponte prioriza a Copa do Brasil

Aliviada por não ter sido rebaixada no Campeonato Paulista, a Ponte Preta vai protelar uma enorme reformulação no seu elenco depois da fraca campanha neste início de temporada. Mas a prioridade, agora, é o jogo de volta da Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa, válido pela terceira fase. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira, às 19h15, no estádio Castelão, em São Luis (MA).

+ Ponte Preta empata sem gols com a Ferroviária e evita o rebaixamento no Paulistão

Apesar do primeiro jogo ter terminado empatado sem gols, o time campineiro espera se classificar com a vitória fora de casa. Isso vai representar um bom dinheiro para os cofres do clube, algo uma receita de R$ 1,8 milhão.

Um dia após o empate sem gols com a Ferroviária, em casa, em resultado que o afastou da ameaça de queda, o elenco já se apresentou nesta manhã sob o comando do técnico interino João Brigatti. Não há previsão, nem lista de provável substituto do técnico Eduardo Baptista. O grupo volta a treinar na terça-feira pela manhã no próprio estádio e à tarde já segue para a capital do Maranhão. Lá vai treinar na quarta-feira à tarde.

A orientação da diretoria é priorizar a Copa do Brasil embora no próximo fim de semana comece a disputar o Troféu do Interior do Estadual. A sua estreia vai acontecer no domingo, às 19 horas, contra a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

A Ponte Preta está no Grupo 2, ao lado de Ituano e Red Bull. O Grupo 1 é formado por São Bento, Ferroviária e Mirassol. Os times de um grupo enfrentam do outro em turno único três jogos. O primeiro colocado de cada grupo vai à final, com premiação de R$ 360 mil ao campeão e uma vaga na Copa do Brasil.