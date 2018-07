Aliviado, presidente do Corinthians exalta trabalho de Tite

A confirmação do título do Corinthians mereceu, claro, muita comemoração por parte do presidente Roberto de Andrade. Mas o sentimento que mais parecia representar o dirigente ainda no gramado do São Januário, na noite de quinta-feira, era o de alívio. E não era por menos: ele foi um dos responsáveis pelo título de um time que perdeu peças importantes no início do Brasileirão, que sofreu com problemas financeiros e que trazia poucas esperanças no meio do ano.

"Você, ser coroado com um título nos primeiros nove meses de mandato, com todas as dificuldades que a gente passou, não tem o que falar", declarou o dirigente. "Fui campeão como diretor de futebol e como torcedor, e é bem legal porque você acompanha o time, está junto. Mas, como presidente, sua responsabilidade é muito maior. As suas decisões mudam o trajeto das coisas, como nós mudamos o trajeto do elenco. Quando você fala ''não'' ou ''sim'' para uma renovação, você está dando uma diretriz diferente. E isso é o presidente que faz."

Roberto de Andrade afirmou que começou a acreditar que o título era possível com o passar dos jogos e com o trabalho que vinha sendo desenvolvido no Parque São Jorge. "A gente acompanha o trabalho no dia a dia e sabe que as coisas vão se encaminhando. É um quebra-cabeça, cada dia você põe uma peça e sabe que vai formar."

O presidente também enalteceu o técnico Tite. "Eu tenho uma confiança muito grande no trabalho do Tite, por isso que fui buscá-lo e por isso que ele acreditou também no meu trabalho como presidente", destacou o dirigente. "É difícil de eu falar do Tite, porque eu tenho uma admiração pela pessoa e pelo trabalho dele muito grande."