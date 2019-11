Aliviado, Alex Santana agradece apoio de torcida em vitória do Botafogo

A vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians foi muito comemorada pelos jogadores do Botafogo e os mais de 20 mil torcedores que estiveram presentes ao estádio Engenhão, neste domingo à noite, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não por acaso: o resultado representou um passo importante na luta contra o rebaixamento.

Ao fim da partida, o volante Alex Santana agradeceu a boa presença de público, afirmando que o apoio das arquibancadas deu ainda mais ânimo ao elenco. "A torcida fez um excelente espetáculo e nos deu forças para conquistar esse resultado tão importante. Graças a esse apoio a gente conseguiu vencer", disse o jogador.

Após o jogo, os jogadores ficaram alguns minutos no centro do gramado agradecendo à torcida. Ela atendeu os apelos da diretoria que fez uma promoção na base do dois por um. Cada ingresso comprado dava direito à entrada ao Engenhão de outro torcedor.

A vitória levou o Botafogo aos 39 pontos, quatro a mais do que o Fluminense, primeiro time dentro da zona da degola e que só joga na segunda-feira, contra o CSA. "Sabíamos que seria um jogo muito importante para gente dar esse salto em relação a Cruzeiro e Fluminense. Fico feliz que conseguimos a vitória e podemos sonhar com algo a mais na sequência da competição", concluiu Alex Santana, que ficou vários jogos fora do time por lesão.

Para o meia Diego Souza, marcar de novo foi importante para todos, não só para ele, que agora é o artilheiro do time na competição, com seis gols. "O que é interessa é vencer. Claro que estou feliz por ter marcado de novo, mas estes três pontos foram fundamentais para gente atingir nosso objetivo de escapar do rebaixamento", comentou.