Aliviado após 1º gol pelo Grêmio, Thiago Neves diz que tirou 'peso das costas'

O Grêmio sofreu, mas fez o dever de casa ao ganhar do São Luiz, por 3 a 2, na manhã deste domingo, sem a presença da torcida na Arena do Grêmio por conta da pandemia do coronavírus. Um dos protagonistas do triunfo foi o meia Thiago Neves.

O veterano de 35 anos foi titular e marcou seu primeiro gol desde que chegou ao Grêmio. Ele se mostrou aliviado depois de ter balançado as redes pela primeira vez. O meia de 35 anos havia passado em branco nas outras seis partidas em que atuou.

"Tira um peso das costas sim. Eu venho me preparando, tentando aproveitar as oportunidades. Fico feliz pelo gol e espero que seja assim para melhor", disse o meia, em entrevista ao SporTV. "Merecemos a vitória por tudo que a gente criou durante o jogo", completou.

Thiago Neves se mostrou favorável à paralisação do Estadual. Ele, seus companheiros e o técnico Renato Gaúcho entraram no gramado de máscara como forma de protesto pela manutenção do jogo mesmo em meio a pandemia do novo coronavírus.

O jogo na Arena do Grêmio foi disputado com portões fechados por determinação da Federação Gaúcha de Futebol, que deve se posicionar nesta segunda-feira sobre a suspensão ou não do campeonato.