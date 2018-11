Aliviado, Bahia muda contra o Atlético-MG e começa a sonhar até com Libertadores

Com a permanência na Série A praticamente garantida, o Bahia trabalhou de forma mais tranquila antes do confronto contra o Atlético-MG, neste sábado, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Enderson Moreira fechou a preparação da equipe com uma dúvida no setor ofensivo.

Destaque no triunfo por 2 a 1 diante do Ceará, inclusive com um gol de letra, Edigar Junio deve continuar entre os titulares. Com isso, Júnior Brumado, que retorna após cumprir suspensão, ficará como opção no banco de reservas.

Além de Brumado, o treinador ganhou o retorno de Nilton. O volante assume a vaga deixada por Elton, suspenso. Outro que está fora da partida por acúmulo de cartões é o zagueiro Lucas Fonseca. Sendo assim, a dupla defensiva será formada por Douglas Grolli e Jackson, que entra. Na lateral direita, Bruno continua, haja visto que Nino Paraíba ainda não foi liberado pelo departamento médico do clube.

"Nós não podemos relaxar totalmente, como todos estão dizendo, mas dá para pensar mais para frente. Pensar em coisas grandes. Nosso grupo é forte, qualificado, e tem potencial para brigar por grandes coisas", disse Edigar Junio, prevendo uma disputa por uma vaga na Copa Sul-Americana ou até mesmo na Libertadores.

Atualmente, o Bahia aparece na 10.ª posição com 44 pontos, contra 50 do Atlético-MG, primeiro dentro da zona de classificação para a Libertadores. "Temos condições de chegar lá, sim. Vamos dar nosso máximo nessas últimas quatro rodadas e ver o que vamos conseguir para o Bahia. Os jogadores estão 100% dedicados e farão o possível para buscar a vitória nos jogos restantes", concluiu Enderson Moreira.