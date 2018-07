Aliviado, Ceni elogia atuação do São Paulo em vitória

SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni ficou bastante aliviado com a vitória do São Paulo sobre o Fluminense, que interrompeu uma série de 12 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Para ele, o time comportou-se muito bem em campo e mereceu amplamente a vitória. "Acho que o time jogou muito bem. Não sofreu grande pressão, a não ser no final do jogo, mas mesmo assim o Fluminense só tinha a alternativa da bola alta", analisou o goleiro. "Essa vitória nos dá um fôlego, foi o primeiro passo para sair dessa situação delicada. Hoje (domingo) o mais importante foi que vencemos".

Como Paulo Autuori completou 57 anos neste domingo, o goleiro aproveitou para oferecer a vitória ao treinador. "Essa vitória é para ele. É um cara batalhador, que segurou a onda num momento difícil. Espero que isso continue para a gente sair o mais rápido possível dessa situação", afirmou.

Nas contas de Rogério, o São Paulo vai precisar evoluir muito no segundo turno para não ser rebaixado. "O campeonato tende a ser mais concorrido este ano. Hoje foi a vitória que a gente precisava, mas tem de vencer a próxima." O próximo adversário do São Paulo é o Botafogo, domingo. Luis Fabiano e Aloísio estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e Ademilson, que levou uma forte pancada contra o Fluminense, é dúvida.