Aliviado com gol, Diego promete lutar até o fim por título do Flamengo

O Flamengo ainda está vivo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Grêmio por 2 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã. Após o apito final, o meia Diego, que marcou o segundo gol da partida, se mostrou aliviado por ter marcado e prometeu lutar até o fim para levar o time carioca à liderança nas duas rodadas finais da competição.

"Estou feliz por ter ajudado a equipe no momento mais importante para nós da temporada. Estava precisando desse gol. Poder ajudar é sempre muito bom. A equipe precisava de uma vitória assim. A característica desse time é lutar até o fim e entendemos perfeitamente e fazemos isso com muito prazer", afirmou o meia que comemorou seu gol nos braços dos torcedores na arquibancada.

O gol trouxe alívio ao time, que até então vencia por 1 a 0 e sofria com a pressão gremista nos minutos finais do jogo. Se tivesse sofrido o empate, o campeonato teria sido decidido nesta noite, porque o Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 0, em casa.

Com o resultado desta quarta-feira, o Flamengo conquistou a terceira vitória consecutiva e continuou na vice-liderança, agora, com 69 pontos, contra 74 do líder Palmeiras. Agora enfrenta na próxima rodada o Cruzeiro no Mineirão e fecha a participação diante do Atlético Paranaense, no Maracanã. São duas batalhas para manter vivo o sonho de ser campeão.