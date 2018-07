Aliviado com vitória, Jorginho exalta 'doação' de jogadores do Vasco

Jorginho não escondeu o alívio pelo gol salvador do Vasco aos 46 minutos do segundo tempo, no sábado, em São Januário. O gol de Yago Pikachu garantiu a vitória sobre o Oeste, por 3 a 2, e o retorno da equipe carioca à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, o time acabou com a série de seis jogos sem triunfo.

Ao fim da partida, o treinador atribuiu o resultado ao empenho dos jogadores, tanto na partida quanto nos treinamentos ao longo da última semana. "Tenho certeza que todo o crédito é para os atletas. Eles entenderam o momento. Fizemos uma semana de trabalho espetacular e o jogo premiou isto. Eles se doaram muito, não estavam satisfeitos com o que vinha acontecendo, se cobram sempre", afirmou o treinador.

Jorginho admitiu a angústia da equipe em buscar a vitória, principalmente por enfrentar um adversário que joga mais aberto, na sua avaliação. "O Oeste é uma equipe que joga, mas deixa jogar. Dá oportunidade de penetração e a gente precisava matar o jogo logo. Acabou que tomamos o empate. A equipe lutou até o final e eles estão de parabéns. O principal era voltar a vencer", comemorou.

Em relação ao time, Jorginho se mostrou satisfeito com suas substituições no segundo tempo, quando colocou Madson e o Pikachu em campo. Com as trocas, o técnico precisou mudar seu esquema inicial, com três atacantes, para ganhar em velocidade e pressão sobre a defesa do Oeste.

"A única oportunidade para manter esta velocidade era colocar jogadores que tinham estas características. Conhecendo os atletas que temos na mão, conseguimos ser muito felizes com a entrada do Madson e o Pikachu nas penetrações", afirmou.

Individualmente, Jorginho elogiou o jovem meia Douglas Luiz. O jogador de apenas 18 anos ganhou oportunidade entre os titulares neste sábado. "O Douglas Luiz entrou no time muito bem, com muita personalidade, com jogadas em velocidade e toque de bola. Até na bola que ele tropeçou, deu para ver a vontade dele", exaltou o técnico.

Com o triunfo, o Vasco chegou aos 44 pontos e retomou a primeira colocação. O Atlético-GO é o segundo colocado, com 42.