Aliviado com vitória, Vasco promete manter concentração Sob pressão após perder para o Bangu e empatar com o Fluminense, o Vasco teve uma rodada perfeita, neste fim de semana, na Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca. O time assumiu a vice-liderança do Grupo A com a vitória por 2 a 0 sobre o Audax, no domingo, em São Januário, e a derrota do Madureira por 3 a 2 para o Bangu, no sábado.