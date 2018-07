Aliviado, Cristóvão Borges festeja vitória do Fla e exalta Guerrero

"O Flamengo joga diferente com Guerrero. O adversário se preocupa mais. Ele impõe respeito e dá uma característica que não temos no elenco: preocupa o adversário e é decisivo. Estávamos esperando isso e sabíamos que conseguiríamos", exaltou o treinador, que viu seu time se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

"Nosso objetivo é ter uma sequência de vitórias. Estamos precisando no Brasileiro. Para isso, ainda temos que melhorar muito, mas a equipe tem potencial enorme para isso. A gente vai trabalhar para que aconteça essa evolução. Claro que a gente fica bastante motivado, esperançoso", projetou.

Para tanto, Cristóvão espera que a equipe possa repetir nas próximas rodadas o desempenho mostrado no sábado, contra o Grêmio. "O que me agrada é o time jogar equilibrado, ter atitude, defender bem e atacar da mesma forma. Contra o Inter jogamos com três volantes e fomos elogiados. O time jogou muito bem e o que vale é jogar de forma equilibrada e eficiente. Independentemente da formação, o importante é isso."