Aliviado, Fluminense pega o rebaixado Avaí para encaminhar permanência na elite

Aliviado após duas vitórias consecutivas que o deixaram mais longe do risco do rebaixamento, o Fluminense encara o lanterna e já rebaixado Avaí para encaminhar a permanência na Série A. O duelo será neste domingo, às 16 horas, na Ressacada, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Avaí x Fluminense pelo Campeonato Brasileiro

Os triunfos sobre CSA e Palmeiras - ambos por 1 a 0 - deixaram a equipe com 41 pontos, cinco acima do Cruzeiro, 17º colocado e primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Pela média dos últimos anos, um time consegue confirmar presença na elite do futebol nacional quando alcança 45 pontos. Logo, uma nova vitória deixa o time carioca praticamente livre de perigo.

Depois do duelo contra o lanterna e já rebaixado Avaí, a equipe das Laranjeiras ainda terá pela frente o Fortaleza, em 4 de dezembro, no Maracanã, e o Corinthians, no dia 8, em São Paulo.

O técnico Marcão não terá o meia Paulo Henrique Ganso e o volante Airton. Ambos tiveram lesões confirmadas pelo departamento médico e não terão condições de jogo para este domingo.

Ganso teve detectada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Ele sentiu dores no local no segundo tempo da partida contra o Palmeiras, na quinta-feira, e acabou deixando a partida mais cedo. Foi substituído pelo meia Nenê, favorito para ocupar o seu lugar no domingo. É possível que Ganso só volte a jogar em 2020.

Airton também se tornou baixa após contusão sofrida na vitória sobre o time paulista, no Maracanã. O volante passou por exames que confirmaram uma tendinite patelar no joelho esquerdo e ele está fora da partida.

Digão e Daniel receberam o terceiro cartão amarelo e também não enfrentam o Avaí. Luccas Claro e Frazan brigam pela vaga na zaga ao lado de Nino. Na frente, é possível que Marcão, sem dois meias, deixe apenas Nenê na armação e faça a opção de escalar três atacantes, sendo que Wellington Nem e Pablo Dyego são os mais cotados para substituir Daniel.

Em contrapartida, Yuri volta a ficar à disposição após cumprir suspensão, mas não é garantido que seja titular porque Dodi teve ótimo desempenho diante do Palmeiras e pode continuar na equipe. Ele recebeu elogios de Marcão pelo seu foco e determinação.