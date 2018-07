Aliviado, Jorginho exalta 'garra e empenho' do time do Vasco O técnico Jorginho não escondeu o alívio pela vitória do Vasco sobre o Joinville, confronto direto na tentativa de evitar o rebaixamento, no domingo. E tratou de exaltar a "garra" e o "empenho" dos seus jogadores no triunfo por 2 a 1 que manteve o time carioca com chances de escapar da degola.