Aliviado, Luxemburgo festeja permanência na Série A

O treinador, que contava com uma vitória para acabar com o risco de queda, reconheceu a fraca atuação do seu time diante de um dos candidatos ao título. "Hoje jogamos mal e o Cruzeiro estava muito bem organizado. O importante é que ficamos na Primeira Divisão. Agora, é planejar o outro ano com calma", afirmou.

Luxemburgo ficou descontente com a atuação do Flamengo, principalmente no lance que gerou o primeiro gol do adversário. "Tomamos um gol depois de um escanteio nosso. Treinamos muito isso, mas acabou dando errado naquela jogada. O outro gol deles foi num lance inesperado, onde a bola desviou na barreira e entrou", lamentou.

O time carioca se garantiu na Série por causa dos tropeços de Vitória e Atlético-GO, que empataram seus jogos. As duas equipes vão definir o último rebaixado para a Série B no próximo domingo, em confronto direto, em Salvador. O Guarani teve sua queda confirmada neste domingo, com a derrota para o Grêmio, por 3 a 0, em Campinas.