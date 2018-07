'Aliviado' por permanência de Dunga na seleção, Tite quer foco só no Corinthians

Em Bogotá, o técnico Tite respirou aliviado com a reunião na CBF que definiu Dunga no comando da seleção brasileira pelo menos até a disputa da Copa América. "Agora a boataria acabou", afirmou o técnico do Corinthians em entrevista coletiva após o último treino antes do jogo desta quarta-feira contra o Independiente Santa Fe, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

"Eu entendo o trabalho de vocês (jornalistas), mas eu estou muito bem aqui no Corinthians. Eu quero estar focado no Corinthians. Segue meu trabalho aqui, segue o trabalho na CBF", completou o treinador corintiano.

Uma reunião que aconteceu nesta terça-feira na sede da CBF praticamente selou a permanência de Dunga à frente da seleção brasileira até junho, quando será disputada a Copa América Centenário, nos Estados Unidos.

Dunga estava sendo pressionado pelos maus resultados nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 após empates contra Uruguai e Paraguai e amargar a sexta colocação, fora da zona de classificação ao Mundial da Rússia. Neste contexto, surgiu o nome de Tite como favorito ao cargo.

FOCO NA LIBERTADORES

O treinador confirmou o time que enfrenta o Independiente Santa Fe, no estádio El Campín. Tite mantém a equipe que perdeu o clássico contra o Palmeiras por 1 a 0. "Precisamos absorver o resultado e ter maturidade", disse.

O time que vai enfrentar o Independiente Santa Fe é: Cássio; Fagner, Yago, Felipe e Undel; Bruno Henrique, Elias e Giovanni Augusto; Guilherme, André e Lucca.