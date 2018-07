Aliviado, Ricardo Gomes espera que o São Paulo mantenha o ritmo de atuações

O técnico Ricardo Gomes demonstrou alívio pela segunda vitória seguida do São Paulo no Brasileirão, que deixou o time mais distante da zona de rebaixamento. Para o comandante, o time conseguiu manter um bom ritmo no duelo. "Dá um alívio, porque tínhamos antes do jogo contra o Fluminense um ponto acima da zona. Agora é diferente. Mas temos de manter esse ritmo de atuações. Gostei da intensidade do jogo", disse.

Com a vitória de 2 a 0 sobre a Ponte Preta, o time está a sete pontos da zona de rebaixamento. Para o treinador, as modificações na equipe, com a entrada dos jogadores da base, deu certo. "Fizemos boas jogadas no primeiro e no segundo tempo. É verdade que o conteúdo do jogo não foi o que esperávamos, mas a equipe estava bem mexida. Isso tem um peso", afirmou.

O São Paulo saiu na frente do marcador logo no início do duelo, em uma cobrança de pênalti de Cueva. "A partir dali, a Ponte Preta adiantou a marcação e tivemos dificuldade. Mesmo assim, criamos oportunidades. Só que o jogo não estava fluindo. Tomamos decisões erradas. Quando era para alongar, estávamos jogando curto. Quando era para jogar curto, estávamos alongando", comentou.

Para Ricardo Gomes, o São Paulo conseguiu manter a intensidade nos 90 minutos e isso foi fundamental para a conquista dos três pontos. Agora, o time vai ganhar folga de dois dias e só retorna às atividades na terça-feira. Assim, o treinador terá quase uma semana para preparar o time para o duelo com o América-MG, na segunda-feira, fora de casa.