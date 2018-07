Aliviado, volante Fabrício festeja o primeiro jogo completo no São Paulo

SÃO PAULO - Após ter uma boa atuação e dar a assistência para o segundo gol marcado por Luis Fabiano na vitória por 2 a 0 sobre o Paulista, nesta quarta-feira à noite, em Jundiaí, Fabrício celebrou o que foi o seu primeiro jogo completo com a camisa do São Paulo. Atrapalhado por graves lesões, que também o impediram de ter uma sequência como titular, o jogador finalmente atuou durante 90 minutos em uma partida pelo time.

"É sempre importante poder atuar o tempo todo. Eu estava precisando dessa condição física, desse entrosamento com o pessoal. Jogo é diferente de treino, a gente pode treinar todos os dias, mas o que te condiciona é jogo, que me deu esperança, noção real do que posso fazer no São Paulo", afirmou o agora aliviado Fabrício, que disputou apenas 11 partidas desde que chegou ao clube, em janeiro de 2012.

E o atleta acredita que agora dará início a uma nova fase pelo time são-paulino. "Fiquei feliz, agora eu sei que vou voltar a jogar o futebol que eu vinha jogando nos últimos anos e que me fez chegar ao São Paulo", completou o jogador, que comentou o fato de ter recebido um abraço coletivo de seus companheiros após dar o belo cruzamento que resultou no segundo gol de Luis Fabiano.

"Nosso grupo é assim, muito legal. A gente procura trazer as pessoas que passaram por dificuldades ou estão tristes para o nosso lado, até porque passamos mais tempo juntos do que com nossas famílias. Foi muito legal pelas dificuldades que passei", destacou o volante.

Luis Fabiano, por sua vez, evitou as entrevistas após o confronto em Jundiaí, depois de ter reclamado anteriormente que vinha jogando sem alegria por estar incomodado com "algumas coisinhas que estão acontecendo no ambiente".

O técnico Ney Franco, que revelou ter tido uma conversa com Luis Fabiano nesta semana após ouvir as reclamações do atleta, exaltou a boa atuação da equipe, deixando em segundo plano o fato de que o São Paulo segue realizando bela campanha no Paulistão. "Conseguimos pontuar mais e manter a liderança do campeonato, mas o mais importante foi mostrar o trabalho que a gente vem realizando com toda a equipe e cobrando de todos", enfatizou.

"A equipe foi muito bem hoje (quarta-feira), mesmo com o gramado ruim trabalhou a bola, teve paciência, e serviu para vermos como estão os atletas que voltaram de lesão, como o Rhodolfo, Cortez e Paulo Miranda. Estamos usando bem o campeonato para rodar o elenco, e é interessante que estamos conseguindo pontuar", completou.