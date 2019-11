Aliviados, jogadores do Fluminense comemoram saída da zona de rebaixamento

Após um jejum de cinco jogos sem vitória, enfim o Fluminense voltou a conquistar um resultado positivo e conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão. Na noite desta quinta-feira, o time carioca visitou e venceu o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi. Após a partida, o meia Paulo Henrique Ganso comemorou o triunfo.

"O ponto principal é podermos sair da zona de rebaixamento, que a gente vem lutando o campeonato inteiro. Hoje estivemos melhor postados taticamente na defesa. Eles não entraram com toque de bola e por isso conseguimos impor nosso jogo no primeiro tempo", disse o meia.

Quem seguiu o mesmo discurso foi o goleiro Muriel, que exaltou a boa atuação da equipe e ainda disse que a vitória já deveria ter vindo contra o Vasco. Segundo ele, se o time continuar nessa pegada, irá se salvar do rebaixamento muito em breve.

"O jogo foi tenso. Ainda estou na adrenalina, mas glória a Deus. A gente estava muito concentrado. Contra o Vasco, a gente já merecia a vitória. Se repetíssemos, a gente conseguiria. Fomos merecedores, mas não podemos baixar a guarda, relaxar. Acredito que vamos continuar nessa pegada, para encaminhar uma sequência de vitórias e sair dessa situação", comentou.

Na 16ª colocação, o time carioca chegou aos 34 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, mas fica em vantagem nos critérios de desempate: 9 vitórias a 7. Na próxima rodada, o Fluminense irá visitar o Internacional, no Estádio do Beira-Rio, às 16h, de domingo.

Ganso acredita em mais um bom resultado. "Agora vamos para frente enfrentar o Internacional e temos que continuar lutando. Engatar mais um resultado positivo irá nos ajudar bastante nessa reta final", completou o meia.