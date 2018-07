Aliviados, técnicos de Figueirense e Coritiba comemoram 'missão cumprida'

"O objetivo foi alcançado", disse Coutinho, do Figueirense. "A gente não pode comemorar a permanência na Série A, porque o Coritiba merece coisas melhores. Mas nesse momento foi o objetivo cumprido", afirmou Pachequinho.

Em comum, os dois treinadores têm a identificação com seus clubes, o que só aumentou a pressão para escapar da queda. "É difícil colocar um profissional da casa no momento da turbulência. Um resultado contrário poderia manchar a minha carreira no clube. Sou da cidade", reconheceu Coutinho.

Com ampla trajetória no clube, o técnico foi efetivado no fim de setembro após atuar como auxiliar e preparador físico no Figueirense nos últimos anos. Com pouco mais de dois meses de trabalho, evitou a queda no sufoco ao vencer o Fluminense por 1 a 0, no domingo. Contou ainda com a ajuda do Corinthians, que empatou com o Avaí e acabou rebaixando o arquirrival do Figueirense.

Pachequinho tem história semelhante. Ídolo por sua passagem como jogador do Coritiba, entre 1990 e 1996, ele vinha trabalhando como observador técnico do clube antes de ser efetivado no início de novembro.

"Tem que enaltecer o trabalho dos jogadores, que eles foram muito fortes em relação a isso, nos treinos e nos jogos. Eles compraram a ideia que precisávamos lutar para deixar o Coxa na Série A", comemorou o treinador, que teve menos trabalho na rodada final do Brasileirão.

O Coritiba, que dependia apenas de si para seguir na Série A, empatou sem gols com o Vasco, em casa, e chegou aos 44 pontos. Terminou na 14ª colocação da tabela. O Figueirense, por sua vez, foi o último da lista de "sobreviventes". Ficou em 16º, apenas uma posição acima da zona de gola, com 43 pontos.