Allan admite 'dívida' do Atlético-MG: 'As coisas vão mudar a partir de sábado'

Com as eliminações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, a disputa do clássico com o Cruzeiro, sábado, às 19 horas, no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, ganhou proporções ainda maiores para o Atlético-MG. O volante Allan reconheceu a "dívida" que a equipe tem com seus torcedores neste início de temporada.

"As coisas vão mudar a partir de sábado. Estamos devendo muito. A diretoria contratou vários reforços (oito) e temos de dar retorno desse investimento", disse Allan, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva. "Trata-se de um grupo novo, que precisa de tempo para dar liga. Só com treinamento vamos conseguir que as coisas se encaixem."

O meio-campista afirmou que o tradicional duelo com o arquirrival ganhou ainda maior importância, pois as equipes brigam diretamente por uma vaga nas semifinais do Mineiro. O Atlético tem 12 pontos e está em quinto lugar, por enquanto, fora da disputa do título. Na quarta posição, o Cruzeiro soma dois pontos a mais.

"Temos de ganhar o Mineiro, que é a única competição que nos resta, antes da disputa do Brasileiro", afirmou Allan, que forma dupla de marcação com Jair. Ele mostrou ansiedade pelo início de trabalho do técnico Jorge Sampaoli, que deverá estar no Mineirão para ver o clássico. "Ele vai começar o trabalho na segunda-feira. Vamos ver qual estilo de jogo que ele vai adotar para a equipe."

Allan não quis dar pistas se Tardelli e Cazares vão disputar o clássico, mas os dois participaram normalmente do treino desta quinta-feira à tarde, que só pôde ser acompanhado pela imprensa por 15 minutos, e devem ficar pelo menos no banco de reservas.

Quem está com poucas chances de atuar é Réver, que continua tratamento contra uma tendinite na coxa esquerda. O experiente zagueiro não participou do treino com bola e fez apenas exercícios na academia.