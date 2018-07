Allan espera recuperar espaço no elenco do Vasco Revelado nas categorias de base do Vasco, o meia Allan ganhou sua primeira chance no time profissional durante a conquista do título da Série B do Brasileiro, no ano passado. Nesta temporada, porém, algumas lesões impediram que ele desse sequência ao trabalho. Agora, o garoto se prepara para reconquistar seu espaço no elenco vascaíno em 2011.