Allan fica mais seis meses no Flu e brinca: 'Liverpool, ficarei no Rio'

O Fluminense anunciou oficialmente nesta segunda-feira a renovação do contrato de empréstimo do volante Allan por mais seis meses. O compromisso anterior do jogador, que pertence ao Liverpool, com o clube carioca venceu no último domingo, mas a equipe brasileira conseguiu acertar a permanência do atleta até o fim deste ano.

Allan chegou ao Fluminense em fevereiro passado, quando assinou vínculo apenas por quatro meses com o time tricolor, pois então tinha um outro compromisso de empréstimo com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, que também venceria no fim de junho.

Revelado pelo Internacional, ele foi contratado pelo Liverpool em 2015, com apenas 18 anos, mas na época não conseguiu visto de trabalho para atuar na Inglaterra e acabou sendo emprestado para outros cinco clubes da Europa em sequência - atuou por SJK (Finlândia), Sint-Truiden (Bélgica), Hertha Berlin (Alemanha), Apollon Limassol (Chipre) e finalmente no Eintracht, antes de se transferir para o Flu.

E ao acertar novo período de empréstimo com o time do Rio, Allan brincou com a equipe inglesa, que ele ainda não defendeu, por meio de vídeo publicado no Twitter do clube carioca. Falando primeiro em inglês e depois em português, ele afirmou: "Hello, Liverpool, I'm here to say that I will stay in Rio another six months. Fala, galera. Só estou dizendo que vou ficar mais seis meses no Fluzão".

Inglês evoluindo e português afiado? Isso só pode querer dizer uma coisa... ✍ Allan renovou com o Fluzão por mais 6 meses. But @LFC, you can rest assured that he is being well treated in here. pic.twitter.com/0bO6Dh3i8l — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) 1 de julho de 2019

Com 23 jogos disputados pela equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz nesta temporada, Allan se firmou no time e, assim, a direção do clube lutou pela renovação do seu empréstimo. No último sábado, ele foi escalado novamente como titular em um jogo-treino no qual o Flu superou a Portuguesa-RJ por 2 a 1, no CT Pedro Antônio, no Rio.

Com o seu retorno às competições oficiais marcado apenas para o dia 15 de julho, quando enfrenta o Ceará, no Maracanã, no fechamento da 10ª rodada do Brasileirão, o time dirigido por Diniz iniciou da tarde desta segunda-feira nova semana cheia de treinos, que prevê atividades até o próximo sábado, antes de o elenco folgar no domingo, dia da final da Copa América, que será justamente no Maracanã.