Allan minimiza peso de jogo de ida para o Flu ao lembrar drama contra Santa Cruz

O volante Allan, do Fluminense, reconheceu nesta terça-feira que será importante o time conquistar uma boa vitória sobre o Cruzeiro no duelo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta, a partir das 21h30, no Maracanã. Porém, o jogador minimizou um pouco do peso deste confronto ao lembrar um drama recente vivido pela equipe tricolor, que conseguiu avançar ao estágio atual da competição ao eliminar o Santa Cruz apenas na disputa por pênaltis, em Recife.

Naquela ocasião, em partida realizada no dia 24 de abril, o time comandado por Fernando Diniz foi derrotado por 2 a 0 no tempo normal, uma semana depois de ter vencido a partida de ida pelo mesmo placar, no Rio.

"São dois jogos e um bom resultado em casa ajuda sim a levar a vantagem, mas já tivemos uma prova nessa temporada contra o Santa Cruz, um resultado de 2 a 0 considerado bom, e tivemos dificuldade lá. Então, estamos bem treinados em relação a isso e não acredito que (o mata-mata) seja decidido em apenas um jogo", disse o jogador, em entrevista coletiva.

Já ao ser questionado sobre como será encarar um rival que vem apresentando um bom desempenho nesta temporada, na qual foi campeão mineiro e fez uma das melhores campanhas da fase de grupos da Libertadores, Allan afirmou que o poderio do rival não fará o Fluminense mudar a sua forma atual de jogar.

"Não muda nada a forma de encarar, vamos tratar como qualquer outro adversário, jogando com responsabilidade, com comprometimento com o grupo, independentemente de qual for o adversário. A gente sabe que é um time que tem bons jogadores, temos que ter cuidado, mas vamos jogar nosso futebol, nossa metodologia e não nos preocupar com isso. Vamos ter cuidado sim, mas jogar o futebol que estamos jogando", garantiu.

Allan, entretanto, enfatizou que o Fluminense afirmou que a presença de Paulo Henrique Ganso no meio-campo é um diferencial importante para ajudar o time a superar o Cruzeiro. O meia atuou no último sábado na derrota por 1 a 0 para o Botafogo, no Maracanã, pelo Brasileirão, mas ficou fora do confronto de volta com o Santa Cruz na fase anterior da Copa do Brasil, em Recife, por motivo de lesão.

"O Ganso muda a cara do time pelo peso que tem, pela história que tem, não só pelo nome, mas pela qualidade. É um grande jogador, que a qualquer momento pode decidir uma partida para a gente e espero que ele nos ajude muito", ressaltou Allan.

O elenco tricolor realizou na manhã desta terça-feira o último treino de preparação para o jogo desta quarta. Depois desta partida, os dois times curiosamente voltarão a se enfrentar no sábado, também no Maracanã, às 18 horas, pela quinta rodada do Brasileirão.