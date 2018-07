Allano é relacionado e pode reforçar o Cruzeiro contra o São Paulo

Nesta sábado, Mano divulgou os relacionados para o confronto, e o nome de Allano estava entre os 23 convocados. Desta forma, o mais provável é que ele forme o meio de campo com Charles, Willians, Ariel Cabral e De Arrascaeta, deixando Gabriel Xavier como opção para o banco.

Allano não atuou no último fim de semana, contra o Avaí, por conta de uma lesão sofrida no treinamento do dia 28. Na ocasião, o meia prendeu o pé no gramado, acusou muitas dores e precisou deixar o CT de ambulância. O departamento médico chegou a cogitar uma fratura, que foi descartada após a realização de exames. Sem ele, Marcos Vinícius foi titular, mas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quem também voltou a ficar à disposição de Mano Menezes foi o atacante Vinícius Araújo. Recuperado de uma lesão no ombro, ele é opção e deve ficar no banco. Por outro lado, Júlio Baptista está com um edema na coxa direita e volta a ser desfalque no Cruzeiro.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro para domingo:

Goleiros: Fábio e Rafael

Laterais-direitos: Ceará, Fabiano e Mayke

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Manoel, Grolli e Paulo André

Laterais-esquerdos: Fabrício e Mena

Meio-campistas: Ariel Cabral, Charles, Arrascaeta, Gabriel Xavier, Henrique, Allano, Willians e Uillian Correia

Atacantes: Leandro Damião, Vinicius Araujo, Marquinhos e Willian