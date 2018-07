Allardyce chama novato do West Ham e Joe Hart em sua 1ª lista na seleção inglesa

Anunciado como novo técnico da seleção da Inglaterra após o fracasso da equipe na Eurocopa, Sam Allardyce anunciou neste domingo a sua primeira lista de convocados e chamou como principal novidade o meia-atacante Michail Antonio. Além disso, surpreendeu ao deixar de fora o meia Ross Barkley.

No total, foram cinco mudanças em relação ao time que fracassou na França, com Luke Shaw, Phil Jagielka, Danny Drinkwater e Theo Walcott retornando ao time para o duelo com a Eslováquia, em 4 de setembro, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, na cidade de Trnava.

Barkley foi esquecido, apesar de ter marcado duas vezes em seus primeiros jogos pelo Everton nesta temporada. Já Antonio anotou duas vezes pelo West Ham e acabou sendo convocado.

O atacante Marcus Rashford, do Manchester United, foi "relegado" ao time sub-21 da Inglaterra, enquanto Wayne Rooney, seu companheiro de clube, acabou sendo convocado. Já Joe Hart segue na seleção, mesmo tendo perdido a condição de titular do Manchester City.

"Eu fiquei emocionado quando descobri", disse Antonio à West Ham TV, acrescentando que tinha rejeitado no início do ano a possibilidade de defender a Jamaica, para seguir com as chances de jogar pela Inglaterra.

"É uma daquelas coisas que sempre sonhei jogar pela Inglaterra, desde criança, por isso, agora para que isso aconteceu depois que eu trabalhei, de jogar fora das ligas até agora onde estou, fico muito feliz", acrescentou o autor do gol do West Ham na derrota deste domingo para o Manchester City.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS DA SELEÇÃO DA INGLATERRA

Goleiros - Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Manchester City), Tom Heaton (Burnley)

Defensores - Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Phil Jagielka (Everton), Danny Rose (Tottenham), Luke Shaw (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Tottenham).

Meio-campistas - Dele Alli (Tottenham), Michail Antonio (West Ham), Eric Dier (Tottenham), Danny Drinkwater (Leicester), Jordan Henderson (Liverpol), Adam Lallana (Liverpool), Wayne Rooney (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Theo Walcott (Arsenal).

Atacantes - Harry Kane (Tottenham), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester).