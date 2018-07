Allegri admite favoritismo do Barça, mas valoriza Milan

Allegri se fundamenta na boa evolução do seu time no decorrer desta temporada. O Milan chegou a ser o 15º da tabela no início do Italiano. Hoje já aparece em 3º no campeonato. "O Barcelona é o melhor time do mundo, mas não vamos aceitar sermos tratados como as vítimas do confronto", ressaltou.

Para o treinador, o Milan tem condições de fazer uma partida equilibrada contra o Barcelona, apesar do reconhecido domínio dos espanhóis com a bola nos pés. "Contra times como Barcelona, Real Madrid, você sabe que eles vão dominar a posse de bola. Então, temos que limitar esta estatística e devemos ser bons quando estivermos com a bola, porque o Barcelona em algum momento vai falhar na defesa".

Para tanto, Allegri conta com o retorno do artilheiro do time nesta temporada. No entanto, Stephan El Shaarawy, autor de 17 gols, é dúvida para a partida. Ele se recupera de uma lesão no joelho e ainda não foi confirmado no importante duelo.

"El Shaarawy já está integrando o grupo, treinando novamente. Depois do treino, vou decidir qual será a melhor formação para o time. Se ele estiver bem, será titular", garantiu o treinador, que não poderá contar com Balotelli na Liga dos Campeões. O novo reforço da equipe está fora porque já defendeu seu ex-time, o Manchester City, na competição.