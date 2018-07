Allegri avisa que escalará time misto e testará Pogba neste sábado na Juventus Já campeã italiana e envolvida nas semifinais da Liga dos Campeões da Europa, a Juventus vai deixar o duelo com o Cagliari, neste sábado, em casa, pela 35ª rodada do torneio nacional, em segundo plano, embora o técnico Massimiliano Allegri não admita, tanto que vai poupar vários titulares. Mas o duelo servirá como teste para o meia francês Paul Pogba, recém-recuperado de lesão muscular, visando o confronto com o Real Madrid, na próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, pelo torneio continental.