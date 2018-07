Allegri confirma chegada de Mexes e Taiwo ao Milan

Questionado sobre o sistema defensivo da equipe, em entrevista coletiva nesta segunda, Allegri acabou confirmando a chegada dos dois reforços. "Com a defesa do Milan está tudo no lugar. Agora contratamos o Mexes e o Taiwo", revelou.

O francês Mexes tem 29 anos e foi revelado pelo Auxerre, onde jogou por cinco temporadas. Em 2004, ele chegou à Roma. Na capital italiana ele ganhou destaque e chegou a ser convocado para a seleção de seu país. Já o nigeriano Taiwo tem 26 anos e defenderá a equipe italiana após sete temporadas no Olympique.

A chegada dos dois atletas faz parte da renovação do setor defensivo do Milan, que conta com jogadores como Nesta e Yepes, de 35 anos, Oddo, Jankulovski, Legrottaglie e Zambrotta, todos com 34.

Na mesma entrevista, Allegri foi perguntado sobre as possíveis chegadas dos meias brasileiros Kaká e Paulo Henrique Ganso. "Kaká e Ganso? O primeiro ganhou tudo em sua carreira e o segundo ainda tem que provar muita coisa", afirmou o treinador, sem dar pistas sobre o andamento das negociações.

O trabalho do treinador está valorizado no Milan. No último sábado, o clube conquistou o Campeonato Italiano pela 18.ª vez, com três rodadas de antecipação, após empatar em 0 a 0 com a Roma.