Allegri confirma que Juventus fechou acordo com Mandzukic

Vice-campeã da Liga dos Campeões, a Juventus quer se manter entre as forças da Europa. Depois de acertar com o atacante argentino Dybala, a equipe de Turim já tem tudo certo para contar também com o centroavante croata Mandzukic, que estava no Atlético de Madrid e fez 12 gols na última edição do Campeonato Espanhol.

O anúncio da contratação foi feito pelo técnico Massimiliano Allegri, em resposta ao canal de televisão Sky sobre uma possível ida de Carlos Tevez para o Boca Juniors. "Não precisamos substituir o Tevez. No nosso elenco temos jogadores que podem atuar. Temos Morata, Dybala, chegou o Mandzukic...", disse o treinador.

Depois, Allegri elogiou o reforço. "É um jogador que fez gols em todos os campeonatos que jogou. Tem caráter. É um atacante de nível internacional que fará bem na Itália. Contratamos porque queríamos ele, é um grande jogador e estou muito feliz com a sua chegada."