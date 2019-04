Allegri despista sobre sua permanência e diz que Ronaldo é o 'futuro' da Juventus

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, não quis falar sobre sua permanência ou não no clube italiano na próxima temporada e preferiu focar em outros assuntos: a importância de Cristiano Ronaldo, que, segundo ele é o futuro do time, e o título iminente do Campeonato Italiano.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Allegri disse que o astro português fez uma temporada "extraordinária" e ressaltou que a chegada do atacante não garantia à Juventus a conquista da Liga dos Campeões, em que os italianos caíram nas quartas de finais para o Ajax, da Holanda, após empatar o primeiro duelo em 1 a 1 e perder o segundo em Turim por 2 a 1.

"O fato de Ronaldo estar na equipe não garante a conquista da Liga dos Campeões, como eu disse, o futebol não é uma ciência exata", afirmou. "Jogamos as quartas de final longe das condições ideais, perdemos e estamos eliminados. O Cristiano tem feito uma temporada extraordinária, e amanhã (sábado) vai jogar", adicionou.

Allegri não quer que a eliminação na Liga dos Campeões estrague a confirmação do muito provável oitavo título consecutivo do Campeonato Italiano e garantiu que a conquista, que será assegurada com antecedência se o time de Turim derrotar a Fiorentina no sábado, em casa, não será tratada como um prêmio de consolação.

"O mais importante é vencer o campeonato no sábado. Nós vamos merecer a conquista porque fizemos uma ótima temporada", disse. "Temos que superar a derrota na Liga dos Campeões, aceitar o resultado e seguir em frente. Achar desculpas e justificas não é comportamento de vencedores", emendou.