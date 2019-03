Allegri diz não saber se seguirá na Juventus e confirma CR7 contra o Napoli

A Juventus é a atual heptacampeã do Campeonato Italiano, lidera de forma invicta a atual competição com 13 pontos de vantagem e está nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Tudo isso seria suficiente para o técnico do time ter tranquilidade para trabalhar. Mas não é o que Massimiliano Allegri parece ter, já que seu futuro no clube está indefinido.

"Eu vou ter que falar com o presidente (Andrea Agnelli). Vamos decidir o que fazer, sem qualquer problema", disse Allegri, neste sábado, em entrevista coletiva depois do último treinamento para o duelo contra o Napoli, o segundo colocado do Campeonato Italiano, neste domingo, no estádio San Paolo, em Nápoles, pela 26.ª rodada.

Desde 2014 à frente da Juventus, Allegri venceu todos os Campeonatos Italianos que disputou. Perto de mais uma conquista, o técnico sabe que o confronto deste domingo é decisivo. "Vai ser um jogo importante para o time. Nós vamos estar jogando uma grande partida em uma grande noite para a Serie A. Não vai ser um jogo apertado, vai ser diferente dos encontros anteriores", comentou.

CRISTIANO RONALDO CONFIRMADO

O treinador da Juventus confirmou que o atacante Cristiano Ronaldo está bem fisicamente e pronto para entrar em campo em Nápoles. "Ele está bem, treinou bem e vai jogar", garantiu Allegri, depois do português não ter treinado na última quarta-feira devido a uma pequena lesão no tornozelo esquerdo.

Depois de enfrentar o Napoli, a Juventus vai voltar as suas atenções para o duelo contra o Atlético de Madrid, no próximo dia 12, em Turim, pela rodada de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. O time italiano perdeu em Madri por 2 a 0 e precisa de gols para se classificar. Allegri garante que não jogou a toalha.

"Estão nos considerando mortos antes de sermos eliminados da 'Champions'. Agora estamos focados no jogo contra o Napoli. Depois pensaremos nesse jogo do dia 12, no qual teremos um estádio cheio para empurrar a equipe", completou o treinador.