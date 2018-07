Allegri diz que este foi seu último Natal como treinador do Milan

MILÃO - O técnico Massimiliano Allegri afirmou, em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal A Gazzetta dello Sport, que passou seu último Natal como treinador do Milan. Há quatro temporadas no San Siro, o comandante não teve um bom ano de 2013 e corre risco de nem chegar até o fim do Campeonato Italiano no cargo.

"Este certamente é meu último Natal no Milan, mas eu comi panetone mais uma vez aqui e, para ser honesto, eu não tinha dúvidas de que comeria", disse Allegri, numa referência às especulações de que não chegaria até o fim do ano como treinador do Milan, apenas o 13;º colocado no Italiano.

Mas não é apenas no torneio nacional que o desempenho é ruim - a equipe está a 17 pontos do Napoli, o terceiro colocado. Na Liga dos Campeões, o Milan ganhou apenas dois de seis jogos na fase de grupos, mas conseguiu a avançar para a segunda fase, na qual vai enfrentar o Atlético de Madrid.

"Realisticamente, eu não sei quão longe a gente pode chegar na Liga, mas temos boas chances de chegar até as quartas de final", aponta Allegri, que garante não saber quem será seu substituto. "Não é problema meu", disse o treinador, que pode deixar o cargo para Seedorf, segundo especula a imprensa italiana.