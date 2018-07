Allegri enaltece classificação, mas garante que a Juventus pode jogar mais

O técnico Massimiliano Allegri aprovou a atuação da Juventus nesta quarta-feira e o empate sem gols no estádio Camp Nou, em Barcelona. Ele também enalteceu o feito do time, classificado à semifinal da Liga dos Campeões da Europa após derrotar o Barcelona por 3 a 0, no placar agregado.

Ainda assim, demonstrando que tem pretensões maiores, Massimiliano Allegri alertou que a Juventus ainda não ganhou nada. E ponderou: líder do Campeonato Italiano e semifinalista da Liga dos Campeões e finalista da Copa da Itália, o time ainda tem muito a melhorar.

"Concedemos poucas chances claras de gol e tivemos força psicológica, que era o mais importante. Merecemos avançar. É um passo importante, mas ainda não temos nada", avisou o treinador, antes de reforçar. "Gostamos desta noite, embora ainda tenhamos um largo espaço para melhora".

Apesar de controlar a euforia, Massimiliano Allegri elogiou seus atletas e enalteceu o desempenho da equipe. "Todos jogaram bem, especialmente os zagueiros centrais, inclusive o Barzagli, que entrou depois. Senti que o jogo poderia ter durado muito mais que, mesmo assim, não levaríamos um gol".

O treinador comentou, por fim, ter a certeza de que o clube italiano voltou a viver um de seus grandes momentos. "Somente uma grande Juventus pode controlar um empate como este", acrescentou Massimiliano Allegri. "Um futebol brilhante foi jogado nesta noite".