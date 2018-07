Allegri espera 'muita dificuldade' contra o Barça

"Não me importo com o que estão dizendo, isso não vai mudar o fato de que será um jogo muito, muito difícil. Nós jogaremos contra uma equipe que precisa se recuperar, acho inclusive que atuará muito melhor que no jogo de ida. Amanhã (terça), vai ser mais ou menos como na partida de ida e acho que precisamos melhorar nosso ataque para aproveitar as oportunidades", declarou.

A aposta de Allegri é que o Milan consiga marcar um gol, o que obrigaria o adversário a fazer quatro para se classificar. Mas, para isso, terá que superar o desfalque do atacante Pazzini, lesionado. Para o volante Ambrosini, a equipe sentirá muita falta do jogador, que vem evoluindo nas últimas partidas, principalmente após a chegada de Balotelli.

"Pazzini reagiu com a concorrência e começou a mostrar seu valor após a chegada de Balotelli. É uma motivação extra para nós tentar avançar para que ele siga jogando a competição. O Barcelona é um time campeão, mas estamos prontos para o jogo. O Messi pode até fazer dois gols, mas se fizermos um vamos em frente", afirmou Ambrosini.