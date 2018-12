Allegri exalta peso de Juventus garantir topo de grupo na Liga dos Campeões

A Juventus assegurou classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões por antecipação, mas o técnico Massimiliano Allegri exaltou nesta terça-feira a importância de o seu time assegurar a ponta do Grupo H da competição nesta quarta, quando enfrenta o Young Boys, às 18 horas (de Brasília), em Berna, na Suíça, pela rodada final da chave.

Com 12 pontos, a Juventus está dois à frente do vice-líder Manchester United, também já garantido na próxima fase e que encara o Valencia, na Espanha, no outro confronto que fechará este grupo nesta quarta-feira. E nem mesmo o fato de o Young Boys ter somado apenas um ponto em cinco jogos faz o treinador exibir euforia antecipada.

"Nós estamos jogando pelo primeiro lugar contra um time que tem de despedir bem em casa", afirmou o treinador, em entrevista coletiva no Stade de Suisse, palco da partida desta quarta. "Sabemos que precisamos levar este jogo a sério, mas eu tenho um grupo responsável de jogadores, então eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Estamos cientes de quão importante o jogo é porque um resultado ruim pode ter um efeito ruim para nós", reforçou.

Allegri ainda enfatizou que uma boa atuação também será importante para a sua equipe ganhar embalo para o clássico contra o Torino, no sábado, fora de casa, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. Fora isso, a conquista da liderança do Grupo H garantirá à Juventus a vantagem de poder atuar em casa no duelo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. E contra um segundo colocado de uma das chaves - o rival será definido em sorteio realizado pela Uefa na próxima segunda-feira.

"Nós queremos o topo do grupo porque somos um dos melhores times na competição agora e isso é importante para evitar um confronto com um líder de grupo", alertou o comandante, que também admitiu a possibilidade de poupar alguns titulares. Rugani jogará no lugar do capitão Chiellini e formará dupla com Bonucci, mas Cristiano Ronaldo teve presença confirmada no ataque para esta quarta.