Allegri exalta poder de reação do Milan após empate O técnico Massimiliano Allegri exaltou o poder de reação do Milan no empate com o Palermo por 2 a 2, na terça-feira, fora de casa, na abertura da 10ª rodada do Campeonato Italiano. A equipe chegou a estar perdendo por 2 a 0, no começo do segundo tempo, mas conseguir igualar o placar.