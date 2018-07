Allegri garante permanência de Vidal na Juventus

O novo técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, tratou de encerrar as especulações sobre o futuro do meia Arturo Vidal nesta terça-feira, e garantiu que o jogador permanecerá no clube italiano para a próxima temporada. O treinador revelou ter conversado com o chileno e ouvido dele o desejo de ficar na equipe, onde atua desde 2011.

"É um jogador chave, e não apenas no meio de campo, mas também na organização do ataque. Falei com ele para saber de sua condição física, ele me disse que está motivado e que quer ficar", comentou Allegri. "É um jogador fundamental, fez grandes coisas em três anos e estou feliz que fique na Juventus."

Vidal despertou o interesse do Manchester United e o time inglês teria feito uma proposta milionária, de cerca de US$ 80 milhões segundo a imprensa europeia, para contratá-lo. O chileno ainda receberia cerca de US$ 10 milhões por ano. A investida do Manchester balançou o jogador, que disse que conversaria com o novo técnico da Juventus antes de decidir seu futuro, que, agora, parece mesmo que continuará na Itália.

Com a confirmação de que Vidal ficará na Juventus, a preocupação passa a ser em relação à condição física dele. O chileno foi submetido a uma cirurgia no joelho ás vésperas da Copa do Mundo, participou da competição longe da melhor forma e ainda precisa de uns dias para se recuperar totalmente. "Ele está em boas condições, mas foi decidido que fará um programa personalizado para voltar a ficar 100%", afirmou Allegri.