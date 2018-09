Allegri minimiza jejum de Ronaldo na Juventus: 'Creio que vai marcar no domingo'

O técnico Massimiliano Allegri desconversou sobre o jejum de gols de Cristiano Ronaldo, que ainda não marcou desde que foi contratado pela Juventus. O treinador italiano acredita que o atacante português vai desencantar neste domingo, em duelo contra o Sassuolo, em casa.

"Cristiano trabalhou bem nos treinos e creio que vai marcar neste domingo. Não espero nada mais e nada menos do que ele fez nessas três primeiras partidas. Acho que vai quebrar esse bloqueio e fazer um gol no domingo", opinou o técnico em coletiva de imprensa neste sábado.

O atacante português foi titular nas três primeiras partidas da equipe no Campeonato Italiano e disputou todos os minutos desses jogos. Apesar da participação em campo, elogiada por Allegri, Cristiano Ronaldo passou em branco nas vitórias contra Chievo, Lazio e Parma.

De acordo com o técnico, o português merece receber mais uma vez o prêmio de melhor jogador do mundo, entregue pela Fifa. "Eu daria a Cristiano pela temporada passada que ele fez. Não quero tirar os méritos de Luka Modric, mas Cristiano merece", opinou Allegri.

Os concorrentes de Cristiano Ronaldo na eleição, que avalia o jogador de melhor desempenho em 2018, são o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, e Luka Modric, do Real Madrid. O português pode ser eleito pela sexta vez e se isolar como o maior vencedor do prêmio, marcado nesta temporada para ser entregue no dia 24.