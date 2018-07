Allegri mira 'reequilibrar' Juventus em duelo com Sporting pela Liga dos Campeões

O técnico da Juventus, Massimiliano Allegri, entende que o duelo contra o Sporting, de Portugal, nesta terça-feira, às 16h45 (horário de Brasília), em Turim, pela terceira rodada do Grupo D da Liga dos Campeões da Europa, será uma oportunidade para que a equipe italiana recupere o equilíbrio após dois resultados negativos - empate com a Atalanta, em Bérgamo, e derrota para a Lazio, em casa, pelo Campeonato Italiano.

+ Netflix anuncia produção de série documental sobre história da Juventus

+ Dirigente da Juventus é multado e suspenso por xingar árbitro de vídeo

"Precisamos recuperar o equilíbrio. Não podemos nos deprimir pelo empate em Bérgamo e pela derrota para a Lazio porque não estamos absolutamente em crise. Simplesmente, fizemos um ponto em duas partidas. Precisamos trabalhar sobre os erros cometidos, mas é uma questão de atenção e de administração da partida. Tivemos um bom início de temporada, que será longa", analisou o treinador italiano em entrevista coletiva nesta terça-feira, em Turim.

Allegri prevê um jogo difícil diante de uma equipe bem postada defensivamente. O comandante também projeta vencer os portugueses nas duas próximas rodadas para garantir uma vaga na próxima fase da competição sem a necessidade de definir a classificação diante do Barcelona, que em sua estreia nesta chave atropelou o time italiano por 3 a 0, na Espanha.

"Amanhã será uma partida complicada contra um time que tem um treinador esperto, jogadores técnicos e uma boa organização defensiva. É matemático: vencendo as duas partidas contra o Sporting, estaremos classificados. Caso contrário, teremos de fazer pontos contra o Barcelona e depois vencer na Grécia (o Olympiacos). Precisaremos errar pouco tecnicamente e manter a lucidez durante toda a partida, coisa que não aconteceu contra a Lazio (derrota por 2 a 1). Sobre isso, devemos trabalhar: aprender a gerir os imprevistos com segurança", ponderou Allegri.

A Juventus ocupa a terceira posição na chave, com três pontos - provenientes da vitória sobre o Olympiacos, na Itália, por 2 a 0, na rodada passada -, a mesma pontuação do Sporting, mas abaixo na tabela devido ao saldo de gols. O líder do grupo é o Barcelona, que venceu seus dois primeiros compromissos e tem seis pontos.