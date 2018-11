Allegri quer vaga antecipada da Juventus, mas pede máxima atenção com United

Com seu elenco estrelado, a Juventus está tendo uma temporada quase perfeita. No Campeonato Italiano, a equipe está invicta após 11 rodadas e lidera com folga. Na Liga dos Campeões da Europa, venceu as três primeiras partidas e quer ganhar mais uma, nesta quarta-feira, para assegurar matematicamente a sua vaga nas oitavas de final. O rival será o Manchester United, no Juventus Stadium, em Turim, pelo Grupo H, e o técnico Massimiliano Allegri pede atenção máxima.

"Amanhã (quarta-feira) teremos que jogar melhor do a jogada em Manchester (vitória por 1 a 0) porque o Manchester é perigoso a qualquer momento. Teremos de ter muita atenção", disse o comandante da Juventus em entrevista coletiva nesta terça. "As coisas estão bem e queremos o nosso primeiro objetivo que é a classificação".

Allegri não quis confirmar a equipe titular da Juventus, principalmente o setor ofensivo. O croata Mario Mandzukic, poupado contra o Cagliari no último sábado, pode começar jogando. "A lesão na clavícula do Mandzukic já está curada e ele é um jogador muito importante. Mas nós também temos Bernardeschi, Douglas Costa e o Emre Can. E amanhã (quarta-feira) também podem jogar Cuadrado, Dybala e Ronaldo. Ainda não me decidi", afirmou.

Quem voltará a Turim é o meia francês Paul Pogba, que hoje defende o Manchester United. O zagueiro Bonucci exaltou a presença do ex-companheiro em campo. "É um grande jogador e ele me disse que deverá sentir uma grande emoção ao voltar ao nosso estádio. Espero que faça uma grande partida, mas que vença a Juventus", comentou.