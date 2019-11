Allianz Parque chega a acordo com empresa para instalar grama sintética na arena

O gestores do Allianz Parque realizaram uma reunião na noite de segunda-feira e avançaram nas conversas para colocar gramado sintético no estádio do Palmeiras. Os administradores da arena e a empresa que vai realizar o serviço entraram em acordo técnico e financeiro para a instalação do piso. Restam agora detalhes para tanto o clube como a arena considerarem a troca do gramado como certa. A informação foi publicada inicialmente pelo portal UOL.

"O Allianz Parque esclarece que na noite da última segunda-feira houve avanço nas negociações, chegando a um acordo técnico e financeiro com a empresa Soccer Grass, representante no Brasil da GreenFields, marca holandesa que produz o mais avançado sistema de grama sintética do mundo", afirmou em nota o Allianz Parque. "No entanto, ainda existem outras etapas do acordo a serem concluídas, que impedem neste momento um anúncio oficial", diz o texto.

Nas próximas semanas o clube e a arena devem finalizar os detalhes e cuidarem do cronograma de troca do piso. Assim como o Allianz Parque terá um gramado sintético, a Academia de Futebol também terá um dos campos reformulados. A tendência é a mudança ser realizada apenas no começo do próximo ano. Tanto o clube como a administradora aprovam a ideia para fazer com o que o campo não tenha mais problemas com a qualidade e manutenção.

O valor da troca não foi revelado. No estádio, quem pagará pela transformação será o próprio Allianz Parque, enquanto que o Palmeiras é quem vai bancar a instalação do novo piso na Academia de Futebol. A grama sintética a ser utilizada não é a mesma presente na Arena da Baixada, em Curitiba, mas sim uma variedade mais moderna, inspirada em modelos utilizados na Holanda.

Em 13 de outubro, uma comitiva do Palmeiras composta pelo diretor de futebol Alexandre Mattos, o vice-presidente Alexandre Zanotta e o coordenador de fisioterapia do clube Jomar Ottoni, além de um representante da WTorre, viajou para a Holanda, onde foi conhecer a fábrica da Greenfields, empresa considerada referência em grama sintética.