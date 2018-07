Allianz Parque começa a ter primeiras cadeiras instaladas

SÃO PAULO - Nesta segunda-feira, as primeiras cadeiras da Allianz Parque começaram a ser instaladas. O procedimento foi iniciado em março, com a fixação dos trilhos metálicos que sustentam os 43.600 assentos, seguindo o mesmo modelo usando no estádio de Wembley. Prevista para ser entregue em julho, a nova arena do Palmeiras está na fase final de construção.

Conforme adiantou o Estado, o desenho das cadeiras da Allianz Parque será composto por três tons de verde que se intercalam, dando origem a um mosaico. Além das cores diferenciadas, todas serão retráteis, como são encontradas em cinemas e teatros. As cadeiras instaladas nessa segunda feira têm o tom verde intermediário.

Em alguns setores, os assentos e encostos serão estofados. Para proporcionar mais segurança ao público, entre a capa e a espuma terá uma camada de lã de vidro à prova de fogo.